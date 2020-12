Oliver Baumann kritisiert Schiedsrichter Martin Petersen nach Hoffenheim-Pleite: "Gegen Zwölf gespielt"

Der kurzzeitige Aufschwung der TSG Hoffenheim ist am Sonntagabend durch Bayer Leverkusen jäh gestoppt worden : Die Kraichgauer verloren beim nun neuen Tabellenführer deutlich mit 1:4. Hoffenheim beendete das Spiel nach Gelb-Roten Karten für Florian Grillitsch (65.) und Stefan Posch (79.) zu neunt - was Torhüter Oliver Baumann sichtlich aufregte. Nach der Partie kritisierte der TSG-Kapitän das Schiedsrichtergespann um Haupt-Referee Martin Petersen scharf.

Was Baumann meinte: In der 64. Minute foulte Florian Grillitsch beim Stand von 3:1 für Leverkusen angeblich seinen Gegenspieler Nadiem Amiri - und sah dafür seine zweite Gelbe. Die Tatsache ist allerdings, dass Grillitsch klar zuerst den Ball spielte - und Amiri erst danach zu Boden sackte. "Er will den Ball wegspitzeln. Das ist spielentscheidend", monierte Baumann. Unterstützung erhielt er vom gegnerischen Kapitän Lars Bender. "Es ist definitiv keine Gelb-Rote Karte. Es zerstört das Spiel", sagte der Ex-Nationalspieler, gab aber zu: "Es war für uns der richtige Moment mit dem 3:1 in Rücken."