Oliver Bierhoff sieht neue Rolle für die Bundesliga - ohne "absolute Topspieler"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht die Bundesliga künftig vor allem als Plattform für Talente. „England ist im Moment zu weit enteilt, aber die Bundesliga wird sich als Nummer zwei dahinter klar positionieren. Es kommen vielleicht aufgrund des Geldes nicht die absoluten Topspieler, dafür aber die besten Talente“, sagte Bierhoff der Bild am Sonntag nach dem Debakel der deutschen Mannschaften in der Champions League. Der FC Bayern, BVB und Schalke 04 scheiterten zum Teil klar an den englischen Gegnern Liverpool, Tottenham Hotspur und Manchester City.