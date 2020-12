Oliver Bierhoff bestätigt Gespräch mit Ralf Rangnick: "Natürlich hat man immer etwas im Kopf"

Trotz des ungebrochenen Vertrauens in Joachim Löw hat Oliver Bierhoff bestätigt, dass er sich permanent mit potenziellen Nachfolgern für den derzeit in der Kritik stehenden Bundestrainer beschäftige. Dies geschehe jedoch unabhängig von der jeweils aktuellen sportlichen Situation. Folglich habe er sich auch nach dem 0:6-Debakel vor drei Wochen in Spanien nicht eingehender als sonst mit der Thematik beschäftigt. "Natürlich hat man immer etwas im Kopf", sagte der DFB-Direktor am Sonntag bei Sky90: "Das ist ein laufender Prozess."

Er gehe so vor, um nicht unvorbereitet in die Zeit nach Löws Ägide zu gehen, erklärte Bierhoff und betonte, dass er den aktuellen Bundestrainer über derartige Vorgänge informiere. So habe er Löw vor der Verschiebung der EM auf das kommende Jahr gesagt: "Wenn die EM in die Hose geht, muss ich den Entscheidungsgremien Alternativen vorlegen." Im Zuge dessen sei er "auf Vereinsbesuchen gewesen". Auf Nachfragen zu Ralf Rangnick, der zuletzt als möglicher Löw-Nachfolger gehandelt worden war, sagte Bierhoff: "Ich habe auch mit Ralf Rangnick gesprochen." Der frühere Nationalspieler betonte aber: "Ich habe mit niemandem konkret darüber gesprochen, was passiert, wenn Joachim Löw nicht mehr Bundestrainer ist."