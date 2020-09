Oliver Bierhoff räumt Fehler in Außendarstellung der DFB-Elf ein: "Messlatte extrem hoch"

Oliver Bierhoff hat Fehler in der Außendarstellung der Nationalmannschaft eingeräumt, die jungen Spieler aber gegen Kritik verteidigt. "Das kommt sicherlich noch hinzu und aus jedem Fehler lernen wir dazu. Wir wissen aber auch, dass gerade bei der Nationalmannschaft die Messlatte extrem hoch gelegt wird. Das ist gerade den jungen Spielern gegenüber aus meiner Sicht hier und da ein bisschen ungerecht" , sagte der DFB-Direktor in einem Interview von ran.de.

Zuletzt war der DFB für die Anreise zum Länderspiel in der Schweiz per kurzem Charterflug von Stuttgart nach Basel in die Kritik geraten. "Und wir müssen auch akzeptieren, dass die Maßstäbe bei uns nochmals andere sind als bei einer Vereinsmannschaft. Umso mehr heißt es für uns, aufzupassen und Entscheidungen genau abzuwägen", mahnte der 52-Jährige. Zuvor hatte bereits DFB-Präsident Fritz Keller die Reise kritisiert: "Für alle Reiseziele, die ich in drei oder vier Stunden erreichen kann, nehme ich die Bahn", sagte Keller in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Deswegen habe ich mich geärgert, dass die Nationalmannschaft für die Strecke von Stuttgart nach Basel ins Flugzeug gestiegen ist."