Oliver Bierhoff exklusiv: Das werden wir in der Jugendarbeit des DFB konkret ändern

Oliver Bierhoff lässt sich durch den Erfolg der deutschen U21 bei der EM nicht blenden. Der DFB-Direktor plant in den nächsten Monaten trotz des guten Auftretens der Junioren in Italien und San Marino konkrete Maßnahmen, um die Jugendarbeit im deutschen Fußball nachhaltig zu verändern. Das klare Ziel des 51-Jährigen: Wieder mehr Individualität in die allzu statische DFB-Förderung bringen.