DFB-Direktor Oliver Bierhoff warnt vor "Unselbstständigkeit": Spieler "in jungen Jahren fremdbestimmt"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff warnt vor der steigenden Gefahr der Unselbstständigkeit von Fußballprofis . „Viele Spieler geraten heute in den Leistungszentren früher in die Unselbstständigkeit, in denen sie aufgrund eines durchgetakteten Tagesplans schon in jungen Jahren fremdbestimmt werden. In meiner Generation haben viele Spieler vor der Karriere noch einen Beruf erlernt“, sagte Bierhoff dem Nachrichtenportal t-online.de.

Der DFB-Direktor war in den vergangenen Wochen und Monaten - ähnlich wie die gesamte Verbandsspitze um Präsident Fritz Keller und Bundestrainer Joachim Löw - vor allem aufgrund schwacher Leistungen und Ergebnisse der Nationalmannschaft immer wieder in die Kritik geraten. Zuletzt hatte nach der historischen 0:6-Pleite im November in Spanien zum Ausklang der Nations-League-Gruppenphase bei vielen Beobachtern für Verwunderung gesorgt, dass nicht der für die sportlichen Belange verantwortliche Löw, sondern Bierhoff gegenüber Medienvertretern eine Analyse vorgestellt hatte, in der er auch das Festhalten des DFB am Bundestrainer begründete. Löw äußerte sich erst ein paar Tage später und nach massivem Druck der Öffentlichkeit in einer eigenen Pressekonferenz.