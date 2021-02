Nach WM-Absagen von Handball-Nationalspielern: Bierhoff erwartet keinen EM-Verzicht beim DFB-Team

Nach den Absagen einiger deutscher Nationalspieler für die Handball-WM im vergangenen Monat in Ägypten hat Oliver Bierhoff ein ähnliches Szenario beim DFB-Team für die im Sommer geplante Europameisterschaft nahezu ausgeschlossen. Man habe über dieses Thema bereits vor den Länderspielen im vergangenen Herbst gesprochen, sagte der DFB-Direktor am Sonntag in der ARD-Sportschau: "Ich weiß von den Spielern, dass sie dieses Turnier spielen wollen." Er habe bisher von keinem Profi gegenteilige Signale vernommen. "Aber wir würden natürlich niemanden zwingen", betonte Bierhoff, da die Entscheidung über eine Teilnahme eine "sehr persönliche" sei.

Anzeige