Oliver Bierhoff: Enger Spielkalender problematisch für DFB-Spieler - "Körperlich eine Herausforderung" 

Oliver Bierhoff sieht die Nationalmannschaft und den Deutschen Fußball-Bund durch die Corona-Krise weiter vor riesigen Aufgaben. Besonders der enge Spielkalender in den Herbstmonaten ist für der DFB-Direktor problematisch. "Wenn wir dann natürlich im Oktober, November drei Länderspiele innerhalb von acht oder zehn Tagen durchführen müssen, dann ist das körperlich eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für die Trainer. Sie haben kaum Trainingsmöglichkeiten mit der Mannschaft", sagte Bierhoff in einem ARD-Interview.

Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw beendet mit den Spielen der Nations League am Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien und am Sonntag in Basel gegen die Schweiz ihre fast zehnmonatige Auszeit. Im Oktober und November tritt sie neben je zwei Spielen der Nations League auch noch zu Testspielen gegen die Türkei und Tschechien an. Das hatte zuletzt auch Löw als "grenzwertig" bezeichnet. Bierhoff erläuterte die ökonomischen Zwänge: "Aber wir verstehen natürlich die Notwendigkeit der UEFA, wir verstehen auch die wirtschaftlichen Notwendigkeiten und gehen das deswegen positiv an."