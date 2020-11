Oliver Bierhoff hält Plädoyer für DFB-Team: Umgang mit jungen Nationalspielern "tut mir weh"

Nach den schwierigen vergangenen Monaten für die deutsche Nationalmannschaft hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff eine Lanze für die jüngeren Spieler gebrochen. "Es tut mir sehr weh, wie gerade mit den jungen Spielern umgegangen wird und dass immer eine dunkle Wolke über die Nationalmannschaft geschoben wird" , sagte der 52-Jährige am Montag auf einer Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen Tschechien in Leipzig.

Der Manager verteidigt den von Löw vollzogenen Umbruch. Dieser werde schlechter gemacht, als er sei. "Wir haben in den letzten anderhalb Jahren eine Niederlage kassiert, gegen Holland", so Bierhoff. "Andere Nationen tauchen ab nach so einem Negativerlebnis (wie der WM 2018 , d. Red.). Diese Jungen sind es mit allen Hindernissen aber angegangen. Hinzu kommt, dass es junge und unerfahrene Spieler sind." Die Spieler würden "alle viel Geld" verdienen, seien jedoch auch Menschen.

Bierhoff: Nationalspieler "gehen nicht den bequemen Weg"

Das DFB-Team war am Montag in Leipzig zusammengekommen. In den kommenden anderthalb Wochen stehen gegen Tschechien, die Ukraine und Spanien die letzten Länderspiele des Jahres an. Aufgrund der schwierigen Corona-Lage wirbt Bierhoff für Verständnis für das junge DFB-Team. "Ich sehe zum Teil müde Gesichter, die natürlich durch die Situation in den letzten Monaten da sind. Aber sie stellen sich und sie gehen nicht den bequemen Weg. Es tut mir weh, dass wir das nicht honorieren", sagte der Europameister von 1996 weiter.

