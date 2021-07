Trotz Dauer-Trubel beim DFB: Wie sich Oliver Bierhoff seit 17 Jahren im Amt hält

Man konnte durchaus den Eindruck gewinnen, der Mann auf dem rund 10.000 Euro teuren ­E-Bike käme gerade von einem Fotoshooting. Braun gebrannt, top-frisiert, Zahnpastalächeln – die gespiegelte Sonnenbrille lässig auf der Nase. Tatsächlich war Oliver Bierhoff mal eine Zeit lang als Model in der Werbung zu sehen, doch das ist lange her. Im Vorbereitungstrainingslager des DFB-Teams in Tirol, wo er jeden Tag bestens gelaunt zum Platz geradelt kam, hatte der heutige "Direktor Nationalmannschaften und Akademie" freilich andere Aufgaben. Anzeige

Gut fünf Wochen später saß Bierhoff mal wieder auf dem Podium. Zu gerne hätte er am vergangenen Mittwoch über den Viertelfinaleinzug geredet, stattdessen verabschiedete er nach dem 0:2 gegen England geknickt Joachim Löw in die Bundestrainer-Rente. Nach 15 Jahren ging damit ein weiterer Weggefährte, der seinen Rücktritt bereits vor dem Turnier angekündigt hatte – Bierhoff bleibt.

Der ewige Olli hat sie noch alle überlebt. Er ist so etwas wie die letzte Konstante im taumelnden Verband und nach der enttäuschenden EM sogar einer der ganz wenigen Gewinner. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, der neue Bundestrainer Hansi Flick war sein Wunschkandidat, und ein Regulativ, das auch Bierhoffs Wirken kritisch hinterfragen könnte, ist nicht in Sicht. Stattdessen hat der clevere Macher seine Machtfülle im DFB in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut.





Bierhoff bringt den DFB-Aufschwung Als er dort seinen Job vor 17 Jahren antrat, schickte sich der frisch verpflichtete Bundestrainer Jürgen Klinsmann gerade an, Strukturen im DFB zu verändern. Der Präsident hieß Gerhard Mayer-Vorfelder. Bei der EM in Portugal war Deutschland gerade kläglich nach der Vorrunde ausgeschieden. Mit dem Namen Bierhoff verbindet man rückblickend auch den Aufschwung, der im Jahrzehnt danach folgte. Er brachte neue Ideen ein, wirbelte an allen Fronten, packte an – und führte den DFB auch finanziell in nie geahnte Sphären.

Der ehemalige Stürmer und EM-Held von 1996 nutzte seine exzellenten Kontakte in die Wirtschaft, presste die Sponsoren aus, vermarktete das "Premiumprodukt" Nationalelf bis unter die Decke – erst recht nach dem WM-Titel 2014. Sein eigener Vertrag wurde wieder und wieder verlängert, natürlich zu gehobenen Konditionen. Doch je mehr der Rubel rollte, desto weiter entfernte sich das Aushängeschild des deutschen Fußballs von der Basis. "Die Mannschaft" wurde geboren, die treuen Anhänger blieben außen vor oder mussten sich in den Coca-Cola-Fanclub Nationalmannschaft einkaufen, um überhaupt noch dabei sein zu können. Hashtags und Claims schienen wichtiger als Flanken und Tore. Plötzlich gab es öffentliche Kritik; und auch aus der Liga wurden immer mehr prominente Stimmen laut, denen der Bierhoff-Weg missfiel. In der Mannschaft hatte der smarte Oliver den Spitznamen "Eventmanager".

Bierhoff: Bei WM-Vermarktung 2018 "ein bisschen überdreht" Doch selbst nach dem sportlichen Desaster und der katastrophalen Außendarstellung rund um die WM 2018 samt der Erdogan-Affäre war Bierhoffs Posten nie ernsthaft in Gefahr. Immerhin gab er Fehler zu und sagte im Bezug auf die Vermarktung: "Wir haben das ein bisschen überdreht." Selbstkritik, eloquentes Auftreten – schlagfertig, ruhig und ohne Skandale – das hob ihn von den meisten Protagonisten beim weltgrößten Sportverband ab. Während sich zuletzt das komplette Präsidium öffentlich zerfleischte, was unter anderem zum Rücktritt von Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius führte, hielt sich der Direktor vornehm raus.