Bierhoff lobt Bayern, Leipzig und Tuchel: Deshalb hilft die deutsche Dominanz auch dem DFB-Team

In einer Stellungnahme, die der DFB am Samstagvormittag versandte, richtete der Europameister von 1996 Glückwünsche an die Bayern, Leipzig, Thomas Tuchel, der mit Paris Saint-Germain ebenfalls in die Vorschlussrunde einziehen konnte, und "alle beteiligten Nationalspieler" und erklärte: "Sie haben schon jetzt Großartiges geleistet. Es ist ein wunderbarer, erfolgreicher Moment für den deutschen Fußball." Drei der vier Halbfinal-Trainer kommen aus Deutschland - eine solche Dominanz hatte es in der Geschichte der Königsklasse noch von keiner Nation gegeben.