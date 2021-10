Bierhoff über die WM-Pläne der FIFA, Deutschlands Top-Talente und ein DFB-Comeback von Boateng

Die deutsche Nationalmannschaft will in den Qualifikationspartien am Freitag in Hamburg gegen Rumänien und drei Tage später in Skopje gegen Nordmazedonien die nächsten Schritte in Richtung der WM 2022 in Katar machen. Vor dem Länderspiel-Doppelpack hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff einen Einblick in die Stimmung im Lager der deutschen Auswahl gegeben, die Perspektiven des Kaders aufgezeigt und einzelne Personalien beleuchtet. Harte Kritik übte der 53-Jährige derweil an den Erwägungen der FIFA, die Weltmeisterschaft künftig alle zwei Jahre auszutragen. Der SPORTBUZZER hat die Aussagen von Bierhoff auf der Pressekonferenz am Mittwoch zusammengefasst. Der DFB-Direktor über... Anzeige

... die aktuelle Situation im DFB-Team: "Die Lage ist sehr entspannt und erfreulich – man spürt einen positiven Geist und eine Freude, wieder bei der Nationalmannschaft zu sein. Das wollen wir weiter fortsetzen mit den kommenden Spielen. Auf dem Weg zurück in die Weltspitze – wo wir hinwollen - zählt jedes Spiel, jeder Sieg und vor allem Kontinuität. In der Vergangenheit haben wir uns häufig gute Ausgangslagen erarbeitet und es dann nicht durchgezogen. Das wollen wir ändern. Wir wollen natürlich auch wieder Begeisterung bei den Fans entfachen, wie uns das beispielsweise in Stuttgart gegen Armenien gelungen ist."

... die Qualität in der DFB-Offensive: "Ich freue mich, dass wir gerade im Offensivbereich so eine Auswahl haben, viele Spieler, die vielseitig einsetzbar sind – auch wenn wir diesen zentralen Stürmer nicht haben. So können wir das umsetzen, was die Trainer sehen wollen – nämlich dass wir agieren."

... die neue Spieler-Generation: "Es ist spannend zu sehen, dass junge Spieler nachrücken und wie schnell sie das hohe Niveau adaptieren und Akzente setzen wie bei Jamal Musiala oder Florian Wirtz bereits auf allerhöchstem Niveau und sogar mit Kontinuität. Beim DFB sind sie etwas die Frischlinge, müssen sich den Platz erst erkämpfen, aber ich höre da immer wieder Begeisterung von den Trainern oder den Mitspielern."

... die Unterschiede zwischen Flick und Löw: "Hansi hat den Expertenkreis etwas erweitert, versucht noch weitere Personen einzubinden, einen größeren Kreis mitwirken zu lassen. Jogi hat da eher auf seine ein, zwei Co-Trainer gesetzt. Hansi lässt vielleicht ein bisschen mehr freie Leine. Vom Spiel her hat Jogi seinen Stil immer etwas angepasst, Hansi hat einen ganz klaren Plan, welchen Weg eher gehen will – Jogi war da etwas variabler. Ansonsten sind es natürlich zwei unterschiedliche Charaktere, die man nicht zwingend vergleichen kann."

... den offiziellen Abschied von Löw: "Wir haben das erörtert und hatten dafür zunächst den September im Blick, aber da waren die Regularien noch sehr streng – gerade was Personen auf dem Platz angeht. Wir wollen alle im Kreis verabschieden, nicht nur Jogi, sondern auch die anderen Kollegen, deren Zeit beendet ist. Das werden wir im November in Wolfsburg machen, die genauen Planungen laufen aber noch."



... den engen Terminkalender im nächsten Jahr und mit Blick auf eine etwaige Rhythmus-Änderung der WM: "Grundsätzlich hält der Spielplan maximal zehn Länderspiele im Jahr aus – ich bin gespannt, ob wir das 2022 wirklich hinbekommen. Wir haben im März zwei Freundschaftsspiele. Im Juni haben wir vier Spiele in kürzester Zeit in der Nations League auf hohem Niveau. Im November beginnt dann die Abstellungsperiode und danach die WM. Das wird ein besonderes Jahr. Das gilt aber auch für die anderen Nationen, das erschwert die Arbeit für alle Trainer. Was die Belastung angeht, müssen wir das genau im Blick haben. Ich habe übrigens auch noch keinen gefunden, der die Idee, alle zwei Jahre eine WM zu spielen, gut findet. Wir sollten und müssen uns im Fußball endlich mal Gedanken machen über Qualitätssicherung sowie die Gesundheit der Spieler und nicht über eine mögliche Erhöhung der Erlöse. Bei so einem Terminplan ist das kaum noch möglich – körperlich, aber auch mental sind die Grenzen längst erreicht."

... den Favoriten auf das DFB-Präsidentenamt, Bernd Neuendorf: "Ich kenne den Kandidaten nicht. Unabhängig von Personen sollten wir uns als Verband aber erstmal überlegen, welche Schwerpunkte, welche Visionen wir haben wollen. Wir müssen genau definieren, was wir erreichen wollen und was genau unsere Aufgaben sind. Ich habe zum Beispiel von vielen gehört, dass wir zuletzt die Karrieren der Trainer in den Vordergrund gestellt haben und die Systeme – das müssen wir wieder ändern, der Spieler muss im Mittelpunkt stehen, der Spaß und die Förderung der Talente. Das muss ein gemeinsames Ziel sein. Damit wieder mehr solche Spieler wie Musiala oder Wirtz den Sprung schaffen."

... die viel diskutierte Fannhähe: "Wir haben den Spielern deutlich gesagt, dass man immer Nationalspieler ist. Dazu gehört auch der Umgang mit den Fans. Aktuell ist natürlich noch viel Unsicherheit wegen Corona da. Aber wir wollen, dass die Spieler wieder Autogramme schreiben, wir haben auch Wimpel und Poster verteilt. Es ist eine klare Devise, dass wir das machen wollen."

... das künftige WhatsApp-Verbot für DFB-Mitarbeiter: "Es gibt da mittlerweile viele rechtliche und auch datenschutztechnische Bedenken, weil alle Kontaktdaten nach Amerika wandern – das können wir als Unternehmen nicht mehr verantworten. Deshalb haben wir auch als Geschäftsführung diese Maßnahme begrüßt."

... eine mögliche DFB-Rückkehr von Jerome Boateng: "Ich habe mit Hansi nicht konkret darüber gesprochen. Aber ich weiß natürlich aus seiner Zeit bei Bayern, dass er große Stücke auf ihn hält und ihn positiv bewertet. Das Gute ist: Hansi muss keine Spieler verpflichten, sondern kann situativ bewerten. Das betrifft ja nicht nur Boateng, sondern auch Mario Götze oder Mats Hummels. Hansi bespricht sich mit ihnen, schlägt ihnen die Türe sicher nicht zu."