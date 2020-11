Oliver Bierhoff hält trotz DFB-Schmach weiter zu Joachim Löw: "Daran ändert dieses Spiel nichts"

Mit einer kryptischen Aussage hatte Oliver Bierhoff gerade selbst die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw in Frage gestellt. "Wir müssen nun auch die Stimmung ins Positive drehen. Den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM mit“, sagte der DFB-Direktor jüngst in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nun kassierte Löw mit der deutschen Nationalmannschaft im Kampf um das Final Four der Nations League eine historische 0:6-Pleite gegen Spanien. Doch Bierhoff nutzte nach der Partie die Gelegenheit, den aktuellen DFB-Coach zu schützen.

