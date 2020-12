Oliver Bierhoff ist sich sicher: "RB Leipzig kann die Bayern gefährden"

Leipzig. Oliver Bierhoff weiß: „RB Leipzig ist hungrig! Und mit Julian Nagelsmann haben sie einen Top-Trainer, der die Mannschaft immer sehr individuell und gut einstellt.“ Schon deshalb traut er den Messestädtern zu, dass sie Abo-Meister FC Bayern München diese Saison durchaus einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Anzeige

„Ein 3:3 ist nicht selbstverständlich“

Man müsse dabei bedenken, dass die Bayern eine hohe Belastung haben, sagt der DFB-Funktionär bei „Sky 90 – die Unibet Fußballdebatte“. „Da sind Spieler, die auch international hoch belastet sind.“ Bei RBL sieht es allerdings nicht anders aus. Aber er weiß auch: „Es wird spannend sein. Der Liga tut es natürlich auch gut, wenn es an der Tabellenspitze weiterhin eng bleibt.“

War das Gipfeltreffen auch Werbung für die Bundesliga? „Auf jeden Fall“, meint Oliver Bierhoff. „Solche Spiele braucht die Liga. Diese Spannung, diese Wettbewerbsfähigkeit war wirklich schön anzusehen.“ In dem Topspiel bemängelt er allerdings, dass beide Seiten viele Chancen zugelassen haben, was bei Top-Mannschaften normalerweise so nicht passiere: „Ein 3:3 ist nicht selbstverständlich“, so Bierhoff. Dass Leipzig ohne deutsche Spieler gegen den Rekordmeister antritt, bezeichnet er als Wermutstropfen. „Sieht man das von der Seite des Deutschen Fußballbundes, ist es schade. Aber RB Leipzig macht dennoch eine tolle Arbeit.“

RB Leipzig ist „Bayern-Verfolger Nummer 1“

Spannend ist für ihn auch der Unterschied in der Philosophie beider Vereine. Denn, wo Bayern München von Haus aus auf Stars setzt, legen die Leipziger ihren Fokus eher auf junge und talentierte Spieler. „Jeder Verein hat seine Ideen und Konzepte und die werden natürlich angepasst“, sagt Bierhoff. „Aber im ersten Schritt braucht es Qualität. Wenn du gute Spieler hast, ist es leichter ein guter Trainer zu sein. Man sieht, dass RBL entsprechend in Qualität investiert hat.“



Trotz des Verlusts von Timo Werner sieht Lothar Matthäus den RB-Kader für diese Saison optimal aufgestellt. „Sie sind aktuell Bayern-Verfolger Nummer 1, haben gegen sie auf gleichem Niveau gespielt und verdient einen Punkt mitgenommen“, so der Experte. In Leipzig habe sich in den vergangenen Jahren viel entwickelt und werde sich auch weiterhin entwickeln. „Vor allem, wenn Julian Nagelsmann Trainer bleibt, weil er selbst so ehrgeizig ist und zu diesem Verein passt.“

„RBL hat tolle Spieler und spielt attraktiven Fußball“

Dass sich RB Leipzig an der Spitze des deutschen Fußballs etabliert hat, sei nicht erst im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München passiert, meint Matthäus. „Sie haben tolle Spieler und spielen attraktiven Fußball. Gestern haben sie, trotz enormer physischer und psychischer Belastung, wirklich gut abgeliefert. Sie mussten sich zwar sortieren, man hat ihnen aber das Champions-League-Spiel gegen Basaksehir vom Mittwoch nicht angemerkt.“ Alles, was er von einem Topspiel erwartet, sei dabei gewesen: „Nicht nur die Tore, sondern auch das aggressive Spiel, das dennoch nicht unfair war. Die Spieler haben den Körperkontakt gesucht. Leipzig hat es gut gemacht, Bayern ist gut zurückgekommen.“

Stefan Effenberg, ehemals selbst Bayern-Spieler und Mannschaftskapitän, hält es jedoch für verfrüht, die Messestädter zum ersten Bayern-Verfolger zu ernennen. „Leipzig spielt guten Fußball, aber Leverkusen und Dortmund auch. Alles weitere werden die nächsten Wochen zeigen.“ Die Analyse der spielerischen Leistung der Roten Bullen fällt einen Tag nach dem Spitzenspiel aber auch bei ihm gut aus. Er schaut sich mit Freude die Spiele der Leipziger an, gesteht er im Fußballtalk „Doppelpass“. Unterhaltsam, mit vielen Abschlüssen spielt RB „sehr attraktiven Fußball.“ Und in dieser Hinsicht ist er mit Matthäus einer Meinung.