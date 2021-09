Oliver Bierhoff erklärt vor Spiel gegen Liechtenstein: Darum reist das DFB-Team mit dem Bus in die Schweiz

Zum ersten Länderspiel des neuen Bundestrainers Hansi Flick am Donnerstag gegen Liechtenstein im schweizerischen St. Gallen wird der DFB-Tross rund 220 Kilometer mit zwei Bussen aus Stuttgart anreisen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen dürfen nicht alle Spieler in einen Bus, der zweite ist von der Frauen-Nationalelf ausgeliehen. Damit reagiert der Verband auch auf die massive Kritik aus dem Vorjahr. Zum Gastspiel in Basel in der Nations League gegen die Schweiz war das Nationalteam von Stuttgart aus per Charterjet geflogen – nicht gerade klimakonform und wenig bodenständig.

