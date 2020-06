Oliver Bierhoff offen für Nations-League-Turnier in Deutschland - Bundesliga-Neustart ist "Riesenerfolg"

Die erste Saison der UEFA Nations League war trotz aller Unkenrufe im Vorfeld ein großer Erfolg - mit hochklassigen Duellen zwischen Top-Nationen schuf der europäische Verband einen prestigeträchtigen Wettbewerb. Die zweite Auflage in diesem Jahr sollte noch größer mit noch mehr Mannschaften werden: Doch kann wegen der Corona-Folgen überhaupt nach Plan gespielt werden? DFB-Direktor Oliver Bierhoff zeigt sich im Kicker-Interview nun skeptisch - und plädiert dafür, den Wettbewerb an einem neutralen Ort auszutragen: "Das wäre eine Alternative. Eine Art Mini-Turnier könnte eine Idee sein", sagte der Ex-Nationalspieler. Bei regulärer Austragung würde Deutschland in der Gruppenphase von September bis November auf Spanien, die Schweiz und die Ukraine treffen.