Bierhoff über Folgen eines Abschieds von Lewandowski: "Ich glaube, am Ende sind selbst die Bayern dankbar"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht den spätestens 2023 bevorstehenden Abgang von Stürmer Robert Lewandowski beim FC Bayern München als Chance für die Liga. "Vielleicht könnte sein Abschied auch wieder für mehr Spannung und Konkurrenz in der Bundesliga sorgen", sagte Bierhoff im Interview Spox und Goal. "Ich glaube, am Ende sind selbst die Bayern dankbar, wenn die Konkurrenz wieder näher an sie heranrückt und für mehr Spannung sorgt." Der zweifache Weltfußballer Lewandowski liebäugelt mit einem Wechsel zum FC Barcelona. Sein Vertrag in München läuft im Sommer 2023 aus.

