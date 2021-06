Oliver Bierhoff über den DFB-Zoff, die Fan-Rückkehr und das Jubiläum von Manuel Neuer

Das Trainingslager in Seefeld (Tirol) geht dem Ende entgegen. Am Sonntagvormittag trainiert die Nationalmannschaft das letzte Mal in Österreich, bevor es dann am Nachmittag nach Düsseldorf geht, wo am Montagabend der letzte Test vor der EM gegen Lettland stattfindet. "Die Tage gingen unglaublich schnell vorbei, es wurde gut und intensiv gearbeitet", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. "Die Atmosphäre in der Mannschaft und dem Betreuer-Team ist sehr fokussiert und positiv." Außerdem sprach Bierhoff auf der Pressekonferenz am Samstag über...

