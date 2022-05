Frankfurt-Trainer Glasner spürt Rückhalt vor Halbfinal-Rückspiel: "Ganz Deutschland ist Eintracht-Fan"

Oliver Glasner spürt in der Europa League breite Unterstützung für sein Team. "Ich habe das Gefühl, dass ganz Deutschland Eintracht-Fan ist. Es ist eine Anerkennung da für die Leistungen. Ich denke, dass sich das die Mannschaft auch verdient hat", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt am Mittwoch vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United, das am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in Frankfurt stattfindet. Von Kollegen und in der Bundesliga erhalte er immer wieder positives Feedback, schilderte der Österreicher.

Anzeige