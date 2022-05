"Als Gruppe außergewöhnlich": Eintracht-Trainer Oliver Glasner mit Liebeserklärung an Team und Fans

Und jetzt? Das Finale in Sevilla gegen die Glasgow Rangers steht erst am 18. Mai an. In der Bundesliga heißen die letzten beiden Gegner Borussia Mönchengladbach im letzten Heimspiel der Saison am kommenden Sonntag und Mainz 05. In der Liga geht es nurmehr um eine gute Endplatzierung. Das internationale Geschäft kann die SGE nur noch durch einen Europa-League-Sieg erreichen. Dann spielt Frankfurt in der kommenden Saison in der Champions League. Diese Konstellation lässt Glasner ratlos zurück: "Ich hab vorhin in der Kabine gesagt: In drei Tagen haben wir Gladbach. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und wie wir das jetzt machen. Es geht jetzt nur noch ums Finale. Ich weiß es noch nicht", so der Trainer ehrlich.