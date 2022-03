Frankfurt-Trainer Glasner über Fußball in Zeiten des Krieges: "Können jetzt nicht alles einstellen und abwarten"

Frankfurt-Trainer Oliver Glasner sieht den Profisport auch als Unterhaltung in schwierigen Zeiten. "Ganz klar: Es bietet die Chance auf Ablenkung. Die Frage ist: Wie gut kannst du dich ablenken, wenn du vielleicht kurz zuvor ein Video gesehen hast, auf dem schlimme Kriegsszenen zu sehen waren. Aber wir können jetzt nicht alles einstellen und abwarten, was in der Ukraine passiert", sagte der Österreicher vor dem Spiel seiner Eintracht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Bochum in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), das vorab online veröffentlicht wurde. Es seien "beängstigende Zeiten" für viele, fügte Glasner an.

