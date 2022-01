Bei Blick auf USA und England: Frankfurt-Trainer Glasner stellt Fan-Beschränkungen infrage

Die Corona-Pandemie hat den Fußball in Deutschland weiter im Griff. Bundesweit gibt es Zuschauer-Beschränkungen, in ganz Bayern sind sogar Geisterspiele angeordnet worden. Auch Eintracht Frankfurt leidet unter dem Fan-Ausschluss durch die Politik ob der Corona-Lage: Nur 1000 Zuschauer waren am Freitagabend beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (0:2) im Deutsche Bank Park zugelassen. Zum Unverständnis von Trainer Oliver Glasner, der als SGE-Coach noch kein Heimspiel in ausverkaufter Arena erlebt hat: "Darüber bin ich traurig und enttäuscht", machte der Österreicher im Interview mit der Bild am Sonntag seinem Unmut über die Corona-Regeln im Fußball Luft.

