Peter Stöger exklusiv: Deshalb wird Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg ein Erfolg

Während Fußball-Deutschland noch nicht so recht weiß, wer dieser Oliver Glasner überhaupt ist und was der neue Trainer des VfL Wolfsburg so alles kann, kennt Peter Stöger den „Olli schon ewig lang“. Bereits zu aktiven Zeiten trafen die beiden Österreicher in der heimischen Liga als Spieler aufeinander – „wir gehörten in unseren Vereinen beide zum Kreis der Führungsspieler, er war Kapitän beim SV Ried“, erinnert sich Stöger, und bereits damals, erklärt der ehemalige Coach des 1. FC Köln (2013 bis Dezember 2017) und von Borussia Dortmund (bis Ende der Saison 2017/18), „war er schon gut im strategischen Bereich unterwegs – von daher überrascht es mich nicht, dass er einen so guten Job als Trainer macht“.

Das sei nun „Gott sei Dank“ auch in der deutschen Bundesliga wahrgenommen worden, so Stöger, „wir haben hier in Österreich ein paar gute Trainer – und die können sich auch woanders durchsetzen“. Am Dienstag gab nun also der VfL die Verpflichtung des 44-Jährigen vom Linzer ASK zur neuen Saison bekannt, doch ebenso gern hätten der VfB Stuttgart und wohl auch Schalke 04 Glasner mit Kusshand genommen.

Glasner steht mit LASK auf dem zweiten Platz

In seiner Heimat hat der Coach seit der Amtsübernahme 2015 beim LASK inzwischen einen ausgezeichneten Ruf erlangt, steht mit dem Klub auf Platz zwei hinter Primus RB Salzburg. „Das ist sicher überraschend, weil die Wiener Klubs allein von den Rahmenbedingungen her eigentlich höher gehandelt wurden“, sagt Stöger.

Wie hat Glasner das hinbekommen? „Olli hat eine Idee entwickelt in Linz und die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt – er hat dafür aber auch die nötige Zeit bekommen“, erklärt sein Landsmann. Die heikle Frage in diesem Geschäft laute ja immer auch: „Hat man kurzfristig einigermaßen Erfolg, um seine Arbeit langfristig fortsetzen zu können?“ Glasners bis 2022 angesetzter Vertrag ist da zumindest schon mal eine gute Voraussetzung.

In Österreich "bekommt man von der deutschen Liga am meisten mit"

Stöger selbst folgte 2013 dem Ruf aus Deutschland, ging für das Engagement beim 1. FC Köln sogar in die 2. Liga, nachdem er mit Austria Wien in der Vorsaison Meister geworden war. Wartet man als österreichischer Trainer nur auf diese Chance? „Klar schaut man auf die deutsche Liga, man bekommt davon am meisten mit, das ist der große Nachbar“, räumt der 53-Jährige ein, fügt aber lachend hinzu: „Ich kann jetzt nicht für jeden österreichischen Trainer sprechen, dass das Wunschziel immer Deutschland ist. Auch wenn das die Deutschen vielleicht gern hören würden.“

Ohnehin sei dieser Schritt für Stöger damals keine riesige Umstellung als Trainer gewesen. Einerseits gibt es keine Sprachbarriere. „Und ich habe damals auch nicht so wahnsinnig viele Dinge verändert, muss ich sagen.“ Was sich allerdings durchaus auswirkte, war neben den wirtschaftlichen Voraussetzungen die öffentliche Wahrnehmung. „Man steht ganz anders im Rampenlicht, was die Erfolge, aber auch die Misserfolge anbelangt. Das bekommt in Deutschland eine andere Größenordnung – und dazu relativ schnell“, erklärt der Österreicher. Trotzdem ist er überzeugt: „Den Schritt habe ich geschafft, den hat Adi Hütter (Trainer in Frankfurt, d. Red.) geschafft – und den wird auch Olli Glasner schaffen.“

Stöger, der aktuell ohne Trainerjob ist („Mal schauen, was kommt“) und in seiner Heimatstadt Wien lebt, weiß zumindest, was Glasner bei der Zusammenarbeit mit VfL-Manager Jörg Schmadtke erwartet, weil beide in Köln zusammenarbeiteten – und meint: „So wie ich beide kenne, glaube ich, dass das sehr gut kompatibel ist. Wolfsburg ist eine gute Geschichte für ihn, ganz sicher.“

