Oliver Kahn: 100 Millionen Euro Ablöse für Leroy Sané? "Spieler seiner Qualität sind so teuer"

Leroy Sané, Marco Reus, Kai Havertz & Co. - So beliebt sind die drei DFB-Stars und die übrigen deutschen Nationalspieler. ©

Sané zeigt Qualität gegen Weißrussland

Wie gut Sané ist, zeigte er am Samstag. Beim 2:0 in der EM-Qualifikation in Weißrussland beeindruckte der vom FC Bayern München umworbene 23-Jährige mit Tempo, Mut und seiner neuen Torgarantie.

Die zeitige Führung in Borissow war sein vierter Treffer in den jüngsten fünf Spielen des DFB-Teams. „Im Spiel hat er immer wieder aufblitzen lassen, was in ihm steckt“, sagte Marcus Sorg, der den verhinderten Bundestrainer Joachim Löw ersetzte.