Oliver Kahn (49): Für mich ist Manuel aktuell der etwas stärkere der beiden Torhüter. Letztes Jahr hatte er mit seiner Verletzung und dem zu frühen Ausscheiden der Nationalelf bei der WM in Russland zu kämpfen. Das hat ihn etwas aus dem Konzept gebracht. Seit der Rückrunde, zeigt er wieder seine Klasse. Liverpool hat mit Alisson nun einen stabilen, verlässlichen Torhüter, sein Vorgänger Loris Karius war fehleranfälliger.

SPORT BUZZER: Herr Kahn, Ende Dezember haben Sie gesagt, dass Liverpool-Keeper Alisson Becker Bayern-Torwart Manuel Neuer den Rang abgelaufen habe . Damals sagten Sie, dass der Brasilianer Alisson Becker bei der WM in Russland gezeigt habe, dass er ein Weltklassetorwart sei. Wie sehen Sie als ehemaliger Torhüter das Ranking der beiden heute?

Nun sehen sich Neuer und Becker im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Bayern und Liverpool in München wieder. Nach dem 0:0 im Hinspiel könnte das Torhüter-Duell, vielleicht sogar in einem Elfmeterschießen, entscheiden, wer in die nächste Runde einzieht.

Ich denke, dass etwas anderes ausschlaggebend sein wird. Die Bayern werden anders als in England spielen, werden zu Hause mehr das Spiel machen müssen. Die Frage wird sein: Wie stellen sich die Bayern auf das typische Umschaltspiel von Liverpools Trainer Jürgen Klopp ein, wie bekommen sie die schnellen Stürmer in den Griff. Denn mit Salah, Mané und Firmino geht nach vorne richtig die Post ab, da wird in höchster Geschwindigkeit blitzartig umgeschaltet. Da müssen die Bayern die richtige Balance finden zwischen Vorsicht und Angriffslust.