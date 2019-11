Künftiger Bayern-Vorstand Oliver Kahn erhält großen Applaus bei JHV - So reagiert Hoeneß

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern hat Uli Hoeneß in seiner förmlichen Begrüßung auch den designierten Vorstands-Boss und Ex-Profi Oliver Kahn willkommen geheißen. Der ehemalige Torhüter des Rekordmeisters wurde von den anwesenden Fans lang frenetisch gefeiert . Erst als er kurz aufgestanden war und ins Rund gewunken hatte, ebbten Fangesänge und Applaus ab.

Spieler, Manager und Präsident: Die Karriere von Bayern-Legende Uli Hoeneß in Bildern

Dieter Hoeneß im Interview über Bruder Uli: So schlimm war die Zeit im Gefängnis für den Bayern-Macher

Oliver Kahn unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Zunächst nimmt der ehemalige Bayern-Kapitän eine Rolle als Mitglied des Vorstandes ein. Mit Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt Kahn dann das Amt des Vorstandsvorsitzenden und soll gemeinsam mit Noch-Sportdirektor und Bald-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sowie dem neuen Präsidenten Herbert Hainer die sportliche Führung des Bundesligisten stemmen. Hainer soll im Laufe des Freitagabend als neuer Präsident gewählt werden.