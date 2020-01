Kommentar zu Oliver Kahn: Das ist seine wichtigste Aufgabe als Vorstand das FC Bayern

Es war ein sehr souveräner erster Auftritt des ehemaligen Torwart-Vulkans , der zwar besonnen wirkte, aber dennoch sofort klar und deutlich machte, dass beim deutschen Rekordmeister künftig nichts mehr ohne ihn entschieden wird. Bei Vertragsverhandlungen will Kahn mit am Tisch sitzen , sich neben dem Profikader auch um die Nachwuchsabteilung kümmern, sich einen Überblick über die verschiedenen Abteilungen des 1.000 Mitarbeiter starken Unternehmens machen – alles wichtig und nachvollziehbar.

Doch seine größte Aufgabe wird eine andere sein: Nämlich endlich wieder Ruhe und Souveränität in den Verein zu bringen, der in den letzten Monaten stark an den FC Hollywood der eigentlich längst vergessenen Vergangenheit erinnerte. Viele Interna gelangten sofort an die Öffentlichkeit – zuletzt die Inhalte des Vieraugen-Gesprächs zwischen Kapitän Manuel Neuer und Sportdirektor Hasan Salihamidzic bezüglich der Neuverpflichtung von Alexander Nübel. Ein absolutes No-Go, welches die Nr. 1 zusätzlich (und unnötig) verärgerte. Nur eine von vielen Pannen und Peinlichkeiten.