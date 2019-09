Oliver Kahn vor Start als Vorstand beim FC Bayern: "Gibt kleinere Herausforderungen im Leben"

In gut drei Monaten tritt Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn sein neues Amt als Vorstandsmitglied beim FC Bayern München an. Und offenbar ist selbst dem "Titan" bewusst, dass die Aufgabe viel öffentlichen Druck bedeuten kann: "Klar ist sicher: Es gibt kleinere Herausforderungen im Leben. Aber ich war auch immer ein Mensch, der diese bewusst gesucht hat", sagte der 50-Jährige Vizeweltmeister von 2002 in einem Interview mit den Badischen Neuesten Nachrichten.

Kahn: Keine inhaltliche Positionierung vor Amtsantritt

Kahn wird im kommenden Jahr in den Vorstand des FC Bayern München rücken. Nach Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt er dessen Amt als Vorstandsvorsitzender. Wenn es am 1. Januar 2022 beim deutschen Rekordmeister losgehe, "dann werde ich mir die Strukturen und alles andere anschauen", sagte Kahn. Vorher wolle er sich nicht zur inhaltlichen Ausgestaltung seiner neuen Rolle äußern. "Man muss mir ja auch zugestehen, den eigenen Weg zu finden. Das funktioniert nicht von Tag eins. Deshalb war es mir ja auch ein Bedürfnis darauf hinzuweisen, dass man da erst hineinwachsen muss."

Wie die Übergabe von seinem Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge laufen wird, hatte dieser kürzlich schon verraten: „Ich werde ihn unterstützen und ihm am 31. Dezember 2021 den Staffelstab übergeben – er wird es bestens machen. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass das nicht reibungslos laufen wird“, sagte Rummenigge in einem Interview auf der Vereinshomepage des Bundesligisten anlässlich seines 64. Geburtstages am Mittwoch.

Kahn jetzt Ehrenmitglied beim Karlsruher SC

Neben dem FC Bayern ist auch Kahns Ex-Verein Karlsruher SC noch in seinem Herzen. Im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums des Zweitligisten wurde Kahn die Ehrenmitgliedschaft beim KSC verliehen, er hielt zudem eine Festrede. In den 70er-Jahren hatte Kahn in der Jugend des KSC mit dem Fußballspielen begonnen und später auch seine Bundesliga-Karriere bei dem Traditionsclub gestartet, ehe er 1994 zum FC Bayern wechselte.

