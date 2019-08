Oliver Kahn kehrt zum FC Bayern zurück: Die Karriere des "Titans" in Bildern

Oliver Kahn kehrt zurück zum FC Bayern München . Der ehemalige Torwart-Titan, Vizeweltmeister und langjährige Schlussmann der Münchner rückt ab 1. Januar 2020 in den Vorstand des Rekordmeisters auf, übernimmt am 31. Dezember 2021 schließlich das Amt des Vorstandsvorsitzenden vom scheidenden Karl-Heinz Rummenigge.

„Wir sind überzeugt, dass wir in Oliver Kahn perspektivisch die perfekte Lösung für das Amt des Vorstandsvorsitzenden der FC Bayern München AG gefunden haben. Oliver war ein bedeutender Spieler in der Geschichte unseres Vereins“, sagte Aufsichtsratschef Uli Hoeneß laut Mitteilung vom Freitag. Am Vorabend hatte der 67-Jährige seinen Rückzug aus der Führungsspitze des Klubs angekündigt. Nun hat er eine weitere wichtige Weiche für die Zukunft gestellt. Seine eigenen Ämter soll der langjährige Adidas-Chef Herbert Hainer übernehmen.