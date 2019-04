Rückkehr von Oliver Kahn zum FC Bayern rückt näher: "Sind in guten Gesprächen"

Die Vorbereitungen für die Rückkehr von Oliver Kahn zum FC Bayern München mit neuen Aufgaben in einer führenden Manager-Position gehen weiter voran. "Es läuft", sagte TV-Experte Kahn am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Auf Nachfrage fügte der Ex-Nationaltorwart hinzu: "Läuft" heißt, wir sind in guten Gesprächen."