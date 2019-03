FC Bayern und TV-Experte: Sieht so der Masterplan von Oliver Kahn aus?

Zu seiner Zukunft als ZDF-Experte sagte der 49-Jährige mit einem Augenzwinkern: "Was kommt noch, wenn man so einen Preis öfter gewonnen hat? Zinédine Zidane hat ja auch erstmal etwas anderes gemacht und ist dann zurückgekommen. Vielleicht ist das ein Vorbild." In einer Übergangsphase soll der ehemalige Torwart von Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern eingearbeitet werden.

Kahn sprach in Hamburg auch über die deutsche Nationalmannschaft. Den Sieg gegen die Niederlande wolle er weder überbewerten, noch hatte er das Team zuvor in der Krise gesehen. "So schnell geht es bei mir nicht", sagte die FC-Bayern-Legende, die bei der Verleihung am Montagabend zum "Besten Sportexperten" im Fernsehen gewählt wurde.