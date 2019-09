Jochen Breyer über Oliver Kahn als künftigen Boss des FC Bayern: "Das titanische Feuer lodert"

Gut, dass Uli Hoeneß mit Internet, Instagram oder Tik Tok nicht allzu viel am Hut hat, sondern noch lineares Fernsehen schaut. Im ZDF habe er die Auftritte von Oliver Kahn gesehen und dabei eine „großartige Entwicklung“ festgestellt, erzählte Hoeneß. Oli ist also – und darauf sind wir beim ZDF natürlich schon ein bisschen stolz – auch durch seine Auftritte bei uns zum Kandidaten für das Spitzenamt im deutschen Spitzenklub geworden.

Wobei ich nach sieben Jahren an seiner Seite sagen muss: Es ist nicht alleine das, was man on air von Oli sehen konnte, das ihn zum perfekten Bayern-Boss macht, sondern vor allem das, was neben der Kamera passierte.