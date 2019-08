Oliver Kahn wird Vorstand beim FC Bayern - So reagiert das Netz: "Er war mir gerade sympathisch geworden"

Sogar Nicht-Bayern-Fans werden Kahn als TV-Experte vermissen

Kahn war zuletzt als Unternehmer, Werbe-Testimonial und TV-Experte tätig. Und in der letzten Rolle werden ihn nicht nur Fans des FC Bayern vermissen. "Schade. In den vergangenen Jahren als TV-Experte war er mir sympathisch geworden. Hoffentlich kein Rückfall in alte Spielerzeiten", meint etwa ein Nutzer. Kahn in seiner anderen Funktion als Testimonial in TV-Spots wird allerdings mit nicht so viel Lob bedacht: "Solange die dämlichen Werbespots aufhören kann Kahn auch Bundespräsident werden." Vereinzelt gibt es zudem auch Kritik an Kahns Charisma: "Gott sei Dank wirds der Kahn, ich hatte ja schon befürchtet die finden jemand sympatischen...", meint ein User sarkastisch.