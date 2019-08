Neuer Vorstand des FC Bayern: Oliver Kahn nennt erste strategische Ziele

Oliver Kahn hat im Zuge seiner Berufung in den Vorstand des FC Bayern erste strategische Ziele formuliert und vor allem den scheidenden Präsidenten und Aufsichtsvorsitzenden Uli Hoeneß für die Wertschätzung gedankt. "Es ist eine große Ehre für mich, dass mir zunächst das Amt des Vorstandes und später der Vorsitz des Vorstandes der FC Bayern München AG übertragen wird. Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat mit Uli Hoeneß an der Spitze für dieses Vertrauen. Ich bin mit dem Verein tief verbunden, er hat mein Leben sehr stark geprägt" , sagte der ehemalige Kapitän der Münchner , der einen Fünfjahresvertrag unterschrieb und seinen Job am 1. Januar 2020 antreten wird.

Dabei ist Kahn zunächst als Mitglied des Vorstandes tätig. Mit Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt er das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Kahn scheint für seine neue Aufgabe bereits klare Visionen zu haben, will an der bisherigen Klubstrategie festhalten und den Verein weiter einen. "Sportlicher und wirtschaftlicher Erfolg, Verbundenheit mit den Fans, Verantwortung gegenüber der Geschichte und den Werten des Vereins – dafür steht der FC Bayern. Diese Attribute möchte ich in Zukunft zusammen mit den Mitarbeitern, sowie den Kollegen im Vorstand und im Aufsichtsrat weiterentwickeln", sagte der 50-Jährige.