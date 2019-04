Oliver Kahn im #GABFAF-Interview: "Ich weiß, wie viele Vereine Schwierigkeiten haben"

SPORT BUZZER : Herr Kahn, auch Sie unterstützen #GABFAF und damit den Amateurfußball – warum ist die Förderung der Basis Ihrer Ansicht nach so wichtig?

Ich weiß, welche Begeisterung beim Amateurfußball herrscht und mit welcher Leidenschaft Amateure diesem Spiel nachgehen. Ich glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, das zu unterstützen, weil es Menschen zusammenbringt. Ich weiß, wie gesellig es ist, wenn man am Wochenende sein Spiel gewonnen hat und danach zusammen feiern kann. Ich weiß aber auch aus Erfahrung, wie viele Schwierigkeiten die Vereine haben, das Ganze überhaupt auf die Beine zu stellen und zu finanzieren und wie viele ehrenamtliche Menschen in diesem Bereich unterwegs sind.

Was macht für Sie den Amateurfußball aus?

Profis, Promis, Amateure: Einige der #GABFAF-Unterstützer findest Du hier in der Galerie. ©

Man spricht ja nicht umsonst von der Basis. Es gibt Real Madrid, es gibt die Bundesliga, es gibt den Profifußball. Das ist eine andere Welt. Man sollte aber vorsichtig sein, diese beiden Welten zu entzweien. Ich glaube, dass es darum geht, dass der Amateur- und der Profifußball auf eine gewisse Art und Weise zusammenspielen. Das hört sich einfach an, ist aber unglaublich schwierig.

Gibt es überhaupt noch Überschneidungen zwischen Amateur- und Profifußball?

Es ist wichtig zu verstehen, dass das unterschiedliche Welten sind. In der professionellen Welt verdienen die Spieler ihren Lebensunterhalt damit. Es ist ihr Beruf. Die Spieler haben dabei wenig Einfluss darauf, was an Geldern im Umlauf ist und bezahlt wird. Das ist einfach Sport und Entertainment – ein riesengroßes Business und weltweites Geschäft. Das andere ist der Amateurfußball, wo viele einen ganz anderen Beruf haben und den Sport zum Spaß ausüben. Wie man das Ganze wieder enger zusammenbringen kann, ist kompliziert. Ich weiß aber, dass es sinnvoll ist, diese Verbindung herzustellen.