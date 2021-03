Oliver Kahn mahnt: Auch FC Bayern wegen Corona "nicht mehr in Fußball-Schlaraffenland"

Oliver Kahn hat wegen der Corona-Krise ein düsteres Bild der finanziellen Möglichkeiten des Fußballs in den kommenden Jahren gezeichnet. "In dieser Saison hält es sich noch in Grenzen. In der kommenden Saison werden wir die Schleifspuren der Corona-Krise zu spüren bekommen", sagte der designierte Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München in einem Interview mit dem Kicker (Montagsausgabe). Kahn beerbt zum Jahreswechsel Karl-Heinz Rummenigge an der Spitze des FCB. Anzeige

Bereits seit Beginn des vergangenen Jahres ist der frühere Welttorhüter Teil der Vorstandsmannschaft. Er wird ab Januar 2022 federführend mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen haben. Zwar steht der FC Bayern wegen des großen sportlichen Erfolgs der vergangenen Jahre noch vergleichsweise gut da. Doch Kahn warnt: Auch die Münchner leben "nicht mehr in einem Fußball-Schlaraffenland, wo Milch und Honig unbegrenzt fließen".

Das dürfte auch Folgen auf die Transferpolitik haben. Millionen-Verluste wie in den vergangenen Jahren (40 Mio. in 2020/21, 85 Mio. in 2019/20) könnten nicht mehr ohne Weiteres stemmbar sein. Selbst der FC Bayern müsse noch mehr als bisher "in Zukunft sehr genau kalkulieren", wann man sich für Spieler in Unkosten stürzt. Für die kommende Spielzeit steht aktuell ein Minus von 42,5 Millionen Euro zu Buche - durch die Verpflichtung von Leipzig-Abwehrchef Dayot Upamecano.