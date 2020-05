Kahn lobt Protest von Thuram und Sancho nach Tod von George Floyd: "Spieler sollten mündig sein"

Am Samstag hatte Schalke-Profi Weston McKennie mit einer Armbinde seine Solidarität mit dem am Montag in Minneapolis (USA) in Polizeigewalt zu Tode gekommenen Floyd gezeigt, am Sonntag protestierten auch der Gladbacher Marcus Thuram (mit einem Kniefall, der an die Proteste von Ex-NFL-Profi Colin Kaepernick gegen die Diskriminierung von Schwarzen in den USA erinnerte) sowie die BVB-Profis Jadon Sancho und Achraf Hakimi. Der gewaltsame Tod Floyds hatte vor allem in den USA massive Proteste ausgelöst, die bis heute andauern.