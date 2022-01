Kahn: Teil-Rückkehr der Zuschauer in Bayern "ein wichtiges Signal" - Verständnis für Watzke-Vorstoß

Die Stadion-Rückkehr der Fans ist für Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn ein bedeutendes Zeichen in der Corona-Pandemie. "Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal in dieser Zeit", sagte der frühere Nationaltorwart am Mittwoch bei einer Medienrunde. "Wir brauchen vernünftige Lösungen, nicht nur jetzt für den Fußball, im Grunde auch in allen Gesellschaftsbereichen."

