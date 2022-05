Oliver Kahn zieht Saisonfazit: Darum könnte der Bayern-Boss "die Wände hochgehen"

Das Saisonfazit des FC Bayern München fällt trotz der zehnten deutschen Meisterschaft in Serie durchwachsen aus. Entsprechend gemischt waren die Gefühle bei der Übergabe der Meisterschale am vergangenen Sonntag in der Münchener Allianz Arena, die zudem von einem 2:2 gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart bedingt wurde. Deutlich schwerer wiegt beim deutschen Rekordmeister jedoch wie in jedem Jahr das Abschneiden auf internationalem Parkett. Im Viertelfinale der Champions League scheiterte der FCB überraschend an Underdog FC Villarreal. Die Pleite gegen das Gelbe U-Boot hat seine Wirkung nicht verfehlt. "Es ärgert mich noch heute", gab Vorstandschef Oliver Kahn im Interview mit dem Vereinsmagazin "51" zu. Anzeige

Der ehemalige Weltklasse-Keeper weiter: "Wenn ich beim Halbfinale der Champions League auf der Couch vor dem Fernseher sitze und mir denke: Ich könnte jetzt auch gegen Liverpool spielen, könnte ich die Wände hochgehen." Am Ende sei es jedoch an den Spielern, aus der Enttäuschung in der Königsklasse die richtigen Schlüsse zu ziehen. "Das wird sie anstacheln", erklärte Kahn: "Alles, was uns entgegenschlägt, macht den FC Bayern am Ende nur noch stärker."