Oliver Kahn: Deshalb habe ich dem FC Schalke 04 2009 als Sportdirektor abgesagt

Mit ihm wäre beim ruhmreichen FC Schalke 04 vielleicht einiges anders gelaufen: Vor zehn Jahren führte Torwart-Titan Oliver Kahn Gespräche mit den Schalkern, die gerade auf der Suche nach einem neuen Sportdirektoren waren. Kahn hatte im Jahr zuvor seine Karriere beendet und die Schalker um Aufsichtsratschef Clemens Tönnies waren dringend interessiert, dem damals 39-Jährigen eine Chance im Sportmanagement zu geben. Doch die Gespräche in einem Hotel in Rheda-Wiedenbrück verliefen im Sande - am Ende sagte Kahn ab.

Nun hat Kahn, der als designierter Nachfolger von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Januar 2020 in den Vorstand des FC Bayern aufsteigen wird, in einem Interview mit Spox und Goal ausführlich über die Gründe der Absage gesprochen. Offenbar fühlte er sich so kurz nach seiner aktiven Laufbahn noch nicht bereit dafür, einen Posten in führender Position zu übernehmen. Kahn: "Ich behaupte, ein gutes Gespür dafür zu haben, wann ich für bestimmte Dinge bereit bin und wann nicht." In dem Fall war es noch nicht an der Zeit.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Anzeige

LESENSWERT

Kahn traf sich mit S04-Boss Tönnies in Rheda-Wiedenbrück

Stattdessen wurde der ehemalige Weltklasse-Torwart, der 2001 mit dem FC Bayern die Champions League gewann und ein Jahr später die deutsche Nationalmannschaft mit überragenden Leistungen ins WM-Finale führte, erfolgreicher TV-Experte im ZDF, Firmengründer und beendete sein Studium im Bereich Sportmanagement.

Das grundsätzliche Interesse an einer Tätigkeit im Fußball hatte Kahn zu den Gesprächen mit S04 verführt. „Menschen tendieren dazu, sich an das zu halten, was sie kennen. Bei mir war dies das Fußballgeschäft", betonte Kahn. "Deshalb habe ich dieses Treffen mit Clemens Tönnies in Rheda-Wiedenbrück nach einigen Vorgesprächen auch angenommen."

Die Gespräche waren als "total geheim" vereinbart worden, doch Medien bekamen rasch davon Wind. "Es waren viele kleine Punkte, warum es für mich zu früh kam", sagte Kahn. "Ich war und bin einfach zu 120 Prozent von Bayern München geprägt. Ob dieses extreme Erfolgsdenken auch in einem anderen Verein funktioniert, habe ich mich schon gefragt." Er habe sich aber auch im Studium viel mit strategischen Aspekten im Fußball beschäftigt und sei deshalb in diesem Bereich grundsätzlich zuhause.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.