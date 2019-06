"Weiter, immer weiter!" - Torwart-Titan Oliver Kahn feiert 50. Geburtstag

Kahns Bayern-Comeback, das am 1. Januar 2020 mit einer Probezeit beginnen soll, wird die Bundesliga bewegen. Denn der in Karlsruhe geborene Kahn verkörpert das Mia-san-mia-Leitmotiv des Vereins in der ausgeprägtesten Form. „Sehr spannend“, findet Ex-Coach Ottmar Hitzfeld das Projekt Kahn. „Man kennt Oliver. Er redet Klartext. Er ist ein Leadertyp. Er hat das Bayern-Gen in sich und die totale Identifikation mit dem Klub“, sagte Hitzfeld der Deutschen Presse-Agentur.