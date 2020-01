RB Leipzigs Chef Oliver Mintzlaff verspricht 5000 zusätzliche Zuschauerplätze

Leipzig. Zum Rückrundenauftakt der Fußballbundesliga empfängt Tabellenführer RB Leipzig am Sonnabend (18.30 Uhr) die Eisernen von Union Berlin in der Red-Bull-Arena. Im Vorfeld des 18. Spieltages stand RB-Chef Oliver Mintzlaff dem SPORT BUZZER Rede und Antwort und erzählte von Transferverhandlungen mit Jürgen Klopp, der Verpflichtung von Julian Nagelsmann und dem geplanten Stadionausbau.

Dieser wird kommen und soll insbesondere durch die "Verwandlung von Sitzplätzen in Stehplätzen" vollzogen werden, so Mintzlaff. 5000 neue Plätze sollen dadurch geschaffen werden, ein realistisches Ziel sei die Saison 2022/23. Dies habe jedoch nicht die höchste Priorität, sondern erst einmal Themen wie Schallschutz oder Infrastruktur.

Peter Gulacsi: Zwei Fehler in der gesamten Vorrunde - kann man so machen. Stabil hoch drei, der hoch sympathische Ungar. Bleibt für immer. Note 2. ©

Regelmäßige Telefonate mit Rangnick

Sportlich lobte der 44-Jährige die bisherige Leistung unter Julian Nagelsmann ("ein Ausnahmetrainer"), spricht von einer rasanten Entwicklung und sagt: "Wenn wir uns wieder für die Champions League qualifizieren, wären wir zum vierten Mal europäisch dabei. Alles was on top kommt, wäre - wie der Name schon sagt: on top!"