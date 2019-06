Oliver Mintzlaff will bei RB Leipzig "sicher nicht in Rente gehen"

Leipzig. Als er 2012 am Verhandlungstisch bei Dietrich Mateschitz und Ralf Rangnick saß und dem Red-Bull-Boss einen Top-Vertrag für Rangnick aus dem Kreuz leierte, hat es Zoom gemacht. Bei Milliardär Mateschitz. Alsbald unterbreitete der beeindruckte Steirer Rangnicks Berater und knallhartem Verhandlungsführer Oliver Mintzlaff ein Angebot. Eineinhalb Jahre später sagte der frühere Leichtathlet ja zu Mateschitz, wurde Head of Global Soccer, im Nachgang Vorstandschef von RasenBallsport Leipzig e.V und Geschäftsführer der RB Leipzig GmbH (Vertrag bis 2023).

Im großen SPORT BUZZER-Interview am Samstag spricht der 43-jährige Club-Chef über den neuen Wirkungskreis von Außenminister Rangnick, sein Verhältnis zum 60-jährigen Schwaben, Nachfolger Markus Krösche, die avisierte Kooperation mit dem SC Paderborn, die Strahlkraft des DFB-Pokal -Finals in Berlin, Julian Nagelsmann, Timo Werner und vieles mehr.

Übrigens: Während des Interviews mit Mintzlaff saßen Rangnick, Krösche und Chefscout Paul Mitchell im Nachbarzimmer und bereiteten die kommende Saison vor. Mintzlaff hat mit RB „noch viel vor“, will in der Champions League die Gruppenphase überstehen, die erneute Qualifikation zur Königsklasse. Er sagt aber auch: „Ich sehe mich hier sicher nicht in Rente gehen, auch wenn der Job extrem Spaß macht.“ Zur Info: In der Vergangenheit lagen dem einstigen Mittelstreckler Angebote aus Leverkusen und Hamburg vor.