Olmos Überholmanöver: RB Leipzigs Spanier wieder Thema für die Start-Elf

Leipzig. Weil die Frage unter den Nägeln brennt und eh irgendwann gestellt wird, hier die Antwort: Nach SPORT BUZZER-Informationen sind alle RB -Profis geimpft. Wer möchte, kann diese Tatsache in Einklang bringen mit sieben ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga und einem gewachsenen Wir-Gefühl. Wer das nicht möchte und das Vorgehen der Jesse-Marsch-Fußballer beim 2:2 gegen Paris und dem 2:1 gegen Dortmund lieber unter „Lern-Effekt“ parkt, macht auch nix falsch.

Qual der Wahl

Kommen wir zu den RB-Nationalspielern und zur Länderspielpause, die seltsamerweise so heißt, obwohl in der Länderspielpause pausenlos Länderspiele stattfinden. Yussuf Poulsen löste mit Dänemark in der Länderspielpause das Ticket zur WM 2022. Josko Gvardiol gelang selbiges mit Kroatien. Deutschland ist ebenfalls qualifiziert – gute Nachrichten für Lukas Klostermann und vielleicht auch Marcel Halstenberg . Titelverteidiger Frankreich ist dabei und wäre schlecht beraten, weiter einen Bogen um Christopher Nkunku , den aktuell vielleicht besten Bundesliga-Spieler, zu machen. Auch Nkunku Kumpel und Landsmann Nordi Mukiele hat Chancen auf sein erstes großes Turnier.

Nächster Halt und Qual der Wahl: Am Sonnabend, 15.30 Uhr, müssen die Roten Bullen wieder ran. Bei der heimstarken TSG Hoffenheim. Es müssen ein bis drei Punkte her, ansonsten war der eindrucksvolle Dreier gegen den BVB für die Katz. Coach Jesse Marsch hat die Qual der Wahl, muss insbesondere in der Offensive diversen Spielern wehtun. So balgen sich mit Dani Olmo, Emil Forsberg und Dominik Szoboszlai drei Klasse-Fußballer um einen freien Platz im Mittelfeld. Sollte sich Marsch zu einer Vierer-Abwehrkette durchringen, könnten zwei der drei genannten Edel-Füße in Hoffenheim auflaufen.