So viele Olympia-Bilder im TV gab es von Winterspielen noch nie. Drei Sender bieten den deutschen Sportfans während der Olympischen Spiele in Peking eine Riesenauswahl, die keine Wünsche offen lassen dürfte. Insgesamt mehr als 1700 Stunden Live-Programm gibt es in den klassischen Fernsehprogrammen und im Internet bei ARD, ZDF und Eurosport. Wie laufen die Übertragungen ab? Wer zeigt wo was? Und: Entstehen für die Zuschauer zusätzliche Kosten? Ein Überblick. Anzeige

Was zeigen ARD und ZDF? Am Samstag startet die ARD mit den ersten Sportübertragungen. Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender wechseln sich während der zwei Wochen ab und zeigen jeweils rund 120 Stunden im Fernsehen. Beginn ist meistens zwischen zwei und drei Uhr, gesendet wird in der Regel bis 17.00 Uhr. Zusammenfassungen gibt es am Abend nicht in eigenen Sendungen, sondern in den Nachrichtenformaten.

Was bieten die öffentlich-rechtlichen TV-Sender im Internet? Das Erste und Zweite haben zudem ein gemeinsames Angebot von 500 Stunden im Internet mit bis zu sechs parallelen Livestream-Kanälen auf sportschau.de und sportstudio.de sowie in den Mediatheken. Damit wird nach Angaben der Sender das komplette Olympia-Programm live gezeigt sowie als Re-live-Angebot. Das heißt, dass erstmals alle Medaillen-Entscheidungen auch später in voller Länge und mit Original-Kommentar abrufbar sind.



Wie überträgt Discovery? Rechteinhaber Discovery, der Sub-Lizenzen an ARD und ZDF verkauft hat, zeigt auf verschiedenen Plattformen mehr als 1000 Stunden. Fast 300 Stunden laufen im frei zu empfangenden TV-Sender Eurosport. Das Programm im Internet über die Plattform Joyn Plus kostet 6,99 Euro, kann nach einem kostenlosen Probemonat aber gekündigt werden. Im Gegensatz zu ARD und ZDF bietet Eurosport eine Highlight-Sendung, die von 17.00 bis 18.00 Uhr läuft.

Was ist anders durch Corona? Aufgrund der Pandemie wird die Berichterstattung von ARD und ZDF - wie bei den Spielen in Tokio - komplett aus dem gemeinsamen NBC (National Broadcast Center) auf dem Mainzer Lerchenberg gesteuert. Dort werden für beide Sender Regie, Redaktion, Sendeabwicklung, Technik und Postproduktion zusammengeführt. Anders als bei den Sommerspielen in Tokio befinden sich auch die Olympiastudios in Mainz. Das heißt vor allem, dass die Moderatoren-Teams nicht vor Ort sind. Eurosport hat das Sendezentrum in Unterföhring bei München. "Vor einem halben Jahr haben wir noch mit einem ARD/ZDF-Olympiastudio vor Ort geplant", sagte ARD-Teamchef Christoph Netzel: "Aber durch neue Entwicklungen und neue Erkenntnisse mussten wir neu entscheiden. Wir haben unser Konzept den Rahmenbedingungen angepasst – eine Entscheidung der Vernunft. Personalstärke und technischer Aufwand wurden in Peking deutlich reduziert."

Wer moderiert die Olympia-Sendungen? Die ARD setzt bei der Moderation erstmals auf ein reines Frauen-Team. Jessy Wellmer und Julia Scharf präsentieren das Olympia-Programm im Ersten, während beim Zweiten Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne im Einsatz sind. An einer gemeinsamen Außenposition von ARD und ZDF im Internationalen Broadcastcenter in den Bergen führen zudem Markus Othmer (ARD) und Sven Voss (ZDF) Interviews. Moderatoren bei Eurosport sind Wolfgang Nadvornik und Oliver Sequenz.

Welche Experten sind bei den Spielen in Peking im Einsatz? Auf ehemalige Sportler und Trainer als Experten setzen alle Sender. Für das ZDF arbeiten Marco Büchel (Ski alpin), Toni Innauer (Skispringen), Laura Dahlmeier, Sven Fischer (Biathlon) und Benedikt Mayr (Freestyle). Bei der ARD sind Arnd Peiffer (Biathlon), Sven Hannawald (Skispringen) und Felix Neureuther (Ski alpin) sowie als Gast Katarina Witt (Eiskunstlaufen) im Einsatz. Mehr als 20 Ex-Sportler setzt Eurosport ein, darunter Michael Rösch (Biathlon) und Christian Ehrhoff (Eishockey).