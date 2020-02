Olympi-Jaaa! Judo-Ass Scoccimarro ist in Tokio dabei

Zunächst wartet Lanzarote Der Trainerausschuss des Deutschen Judo-Bundes (DJB) hat im Beisein des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) die Athleten-Nominierungen für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio/Japan beschlossen. In der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm setzte sich Scoccimarro gegen Miriam Butkereit (Gilnde) durch. "Mit drei Podest-Platzierungen bei Grand-Slam-Turnieren seit Oktober 2019 hat sie sich in der absoluten Weltspitze etabliert und die Nominierung für die Olympischen Spiele in Tokio hart erarbeitet", heißt es in der Pressemitteilung des DJB. "Olympia war ein Traum, den ich unbedingt erreichen wollte. Ich freue mich mega, dass ich das Ziel erreicht habe", so die Lessienerin, die zuletzt mit Bronze beim Heim-Grand-Slam in Düsseldorf begeisterte. Als nächstes steht nun für das MTV-Ass das Konditions-Trainingslager auf Lanzarote an. "Wir überlegen auch noch mal nach Japan zu fliegen", sagt Scoccimarro, denn: "Wir wollen uns natürlich optimal vorbereiten." Allerdings will sich die Lessienerin noch nicht komplett auf Tokio konzentrieren: "Ich möchte den Fokus auch auf andere Wettkämpfe, die davor stattfinden, legen, damit die Olympischen Spiele nicht nur einen kompletten Gedanken einnehmen und man sich nicht zu sehr darauf versteift."

Team darf von einer Medaille träumen Die Olympiamannschaft des DJB wird aller Voraussicht nach in 13 Gewichtsklassen vertreten sein. Lediglich die Gewichtsklasse bis 52 kg bei den Frauen ist nicht besetzt. Um eine frühzeitige und von Nominierungsdruck befreite perfekte Vorbereitung auf die Olympischen Spiele zu gewährleisten, wurden die Athleten kurz nach dem Grand Slam in Düsseldorf über die Entscheidung des Trainerausschusses informiert. Dr. Ruben Goebel sieht die Mannschaft für Tokio 2020 auf einem guten Weg und freut sich über den neuen Mannschafts-Wettbewerb. „Das ganze Trainerteam angeführt von den beiden Bundestrainern hat in den letzten Monaten intensiv und gut mit den Athleten gearbeitet, so dass es gelungen ist nicht nur 13 von 14 Gewichtsklassen zu besetzen (Stand heute), sondern auch in einigen Gewichtsklassen zwei Topathleten unter die besten 18 der Welt zu führen. Dadurch haben sich spannende Duelle entwickelt und die Athleten haben sich gegenseitig zu Top-Leistungen gepusht. Die Reaktion in den Gesprächen aller nicht nominierten Athleten war herausragend, indem sie jetzt mit einer Selbstverständlichkeit alle dafür einstehen werden ihre Mannschaftskollegen zu unterstützen, und auch damit die jeweilige Gewichtsklasse absichern können. Wir wissen, dass wir mit einer sehr starken Mannschaft in Tokio an den Start gehen“ so der DJB-Sportdirektor. Im Hinblick auf den Mannschafts-Wettbewerb sieht er auch deswegen gute Chancen auf eine Top-Platzierung für das deutsche Team, da „es wahrscheinlich wenige Nationen gibt, die in allen relevanten Gewichtsklassen einen Top-Athleten stellen können – wir schon“.

Giovanna Scoccimarro: Bilder von 2011 bis heute. 2011: Giovanna Scoccimarro zeigt mit 13 Jahren ihre Goldmedaille vom Thüringer Messe-Cup. Das Judo-Talent hatte damit schon das dritte Bundessichtungsturnier in Folge gewonnen. ©

Infektions-Experte warnt Allerdings: Ein führender japanischer Infektions-Experte hat zum ersten Mal die Durchführung der Sommerspiele in Tokio infrage gestellt. Norio Ohmagari, Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten im nationalen Gesundheitszentrum, sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP: "Wir stehen am Scheidepunkt für eine Eindämmung des Corona-Virus. Sollte die Zahl der Infizierten im Land in den nächsten drei Wochen nicht abnehmen, sollte man wirklich darüber nachdenken, die Olympischen Spiele auszutragen oder nicht. Das ist eine große Entscheidung." Scoccimarro beschäftigt sich damit nicht, legt den Fokus auf das, was sie beeinflussen kann - ihre Vorbereitung auf Tokio. "Wenn ich ehrlich bin, denke ich nicht so sehr an Corona-Virus. Ich denke, dass das Problem bis dahin behoben ist."

Die Olympischen Spiele sollen am 24. Juli beginnen, die Paralympics am 24. August.

Die Olympia-Nominierungen des DJB im Überblick: Männer

-60 kg: Moritz Plafky, JC Hennef / Nordrhein-Westfalen (28)

-66 kg: Sebastian Seidl, TSV Abensberg / Bayern (26)

-73 kg: Igor Wandtke, Judo-Team Hannover / Niedersachsen (24)

-81 kg: Dominic Ressel, TSV Kronshagen / Schleswig-Holstein (5)

-90 kg: Eduard Trippel, JC Rüsselsheim / Hessen (16)

-100 kg: Karl-Richard Frey, TSV Bayer 04 Leverkusen / Nordrhein-Westfalen (21)

+100 kg: Johannes Frey, JC 71 Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen (18) Frauen

-48 kg: Katharina Menz, TSG Backnang / Württemberg (15)

-57 kg: Theresa Stoll, TSV Großhadern / Bayern (10)

-63 kg: Martyna Trajdos, 1. JC Zweibrücken / Pfalz (5)

-70 kg: Giovanna Scoccimarro, MTV Vorsfelde / Niedersachsen (10)

-78 kg: Anna-Maria Wagner, KJC Ravensburg / Württemberg (4)

+78 kg: Jasmin Grabowski, 1. JC Zweibrücken / Pfalz (26) Die endgültige Nominierung für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio erfolgt am 16. Juni durch den DOSB.

