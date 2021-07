Lasset die Spiele beginnen! Der Olympia-Fahrplan für Hannovers Athleten und Athletinnen

Der Doppelvierer mit Carlotta Nwajide vom DRC Hannover zählt zu den Medaillenanwärtern. Im Vorlauf am frühen Freitagmorgen (4.50 Uhr) setzte sich der EM-Dritte knapp vor Niederlande und Großbritannien durch. Das Finale steigt am 27. Juli um 2.45 Uhr. Topfavorit ist China.

Zwei Wochen mitfiebern: Die hannoverschen Olympiastarter gönnen ihren Fans kaum eine Pause. Schon am Freitag musste Ruderin Carlotta Nwajide in den Vorlauf. Olympiafans müssen sich zeitlich umstellen, um alle Ereignisse zu verfolgen Tokio liegt sieben Stunden voraus. Der Olympiafahrplan unserer Sportler (alle Angaben in Mitteleuropäischer Zeit).

Mit dem Luftgewehr will Jolyn Beer aus Bordenau am Samstag (Qualifikation. 24. Juli, 1.30 Uhr, Finale um 3.45 Uhr) ein gutes Gefühl bekommen bei den Spielen. Chancen auf eine Medaille hat die 27-Jährige im Kleinkaliber-Dreistellungskampf (31. Juli, Qualifikation um 5 Uhr, Finale um 9 Uhr).

Handball

Ex-Recke Timo Kastening hofft mit Deutschland auf Edelmetall, in Gruppe A geht es gegen Spanien (24. Juli, 9:15 Uhr), Argentinien (26. Juli, 4 Uhr), Frankreich (28. Juli, 14.30 Uhr), Norwegen (30. Juli, 14.30 Uhr) und Brasilien (1. August, 12.30 Uhr). Hannovers Rechtsaußen Johan Hansen ist mit Dänemark Titelverteidiger, in Gruppe B heißen die Gegner Japan (24. Juli, 14.30 Uhr), Ägypten (26. Juli, 7.15 Uhr), Bahrain (28. Juli, 2 Uhr), Portugal (30. Juli, 12.30 Uhr) und Schweden, für das Recken-Neuzugang Jonathan Edvardsson Ersatzspieler ist (1. August, 14.30 Uhr). Das Viertelfinale steht am 3. August an, das Halbfinale am 5. August und das Finale am 7. August um 14 Uhr.

Judo

Leichtgewichtler Igor Wandtke (bis 73 kg) hat seinen ersten Kampf am 26. Juli um 5.42 Uhr gegen Khikmatillokh Turaev (Achtelfinale ab 6.10 Uhr, Viertelfinale ab 6.58 Uhr, Hoffnungsrunde ab 10.34 Uhr, Halbfinale ab 10.51 Uhr, Finale um 12.09 Uhr). Mittelgewichtlerin Giovanna Scoccimarro (bis 70 kg) beginnt gegen die Kolumbianerin Elvismar Rodriguez (28. Juli, 5 Uhr), alle Duelle gehen an diesem Tag über die Matte (Achtelfinale ab 5.18 Uhr, Viertelfinale ab 6.20 Uhr, Hoffnungsrunde ab 10 Uhr, Halbfinale ab 10.17 Uhr, Finale um 11.38 Uhr). Wandtke und Scoccimarro starten auch am 31. Juli im Teamwettbewerb für Deutschland. Erster Gegner ab 4 Uhr ist das Olympiateam der Flüchtlinge.