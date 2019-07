Olympia 2020 in Tokio: So könnte das deutsche Fußball-Team aussehen

Das Europameisterschafts-Finale gegen Spanien (1:2) war das letzte Spiel, in dem die deutsche U21-Nationalmannschaft in der aktuellen personellen Besetzung aufgelaufen ist. Die Spieler des älteren 1996er-Jahrgang dürfen ab sofort altersbedingt nicht mehr für das Junioren-Team auflaufen. Schon zuvor, durch den EM-Halbfinaleinzug, wurde die Qualifikation für das nächste Großereignis in rund einem Jahr geschafft: die olympischen Spiele 2020 in Tokio. Wie könnte die deutsche Mannschaft dann aussehen?