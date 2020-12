Lars Conrad glaubt nicht an Olympia 2021: "Dann muss ich denen ehrlich gesagt einen Vogel zeigen!"

Wir haben zusammen zwei Olympische Spiele erlebt – er als Schwimmer, ich als Reporter. 2000 in Sydney schrieb ich über ihn: „Verkrault – zwei große Blonde aus Hannover gehen unter.“ Einer davon war Conrad. 2004 in Athen durfte ich dann schreiben: „Die Krönung für den besten deutschen Olympiaschwimmer.“ Lars Conrad gewann mit der 4x100-Meter-Lagen-Staffel Silber. Als Schlussschwimmer. Dabei war er schneller geschwommen als der Olympiasieger über 100 Meter Freistil. Anzeige

Vor zwei Jahren sagte mir Conrad, der heute für die Maschmeyer Group als Leiter Vertriebsprojekte arbeitet, dass seine Leistung zeitweise unter seiner Nervosität gelitten habe: „Ich musste mich damals bei wichtigen Wettkämpfen vorher übergeben.“ Von diesem Druck hatte auch Fußball-Weltmeister Per Mertesacker gesprochen und von Brechreiz und Durchfall vor wichtigen Spielen berichtet. „... dann muss ich denen ehrlich gesagt einen Vogel zeigen.“ Jetzt sagt Olympiaschwimmer Conrad, dass er nicht recht daran glaubt, dass die in diesem Jahr abgesagten Sommerspiele im nächsten Jahr in Tokio stattfinden: „Wenn wir da ähnliche Fallzahlen haben und sich die Macher wegen der ganzen Kommerzialisierung trotzdem dafür entscheiden, das durchzuziehen – dann muss ich denen ehrlich gesagt einen Vogel zeigen.“

Conrad ist ein Olympiastar. Er weiß: „Für einen Sportler, der vier Jahre lang sein Leben darauf abstellt und dem Sport alles unterordnet, war die Olympiaabsage so, als ob du in ein Loch fällst oder sich der Boden unter dir auftut und du verschluckt wirst.“ Er meint: „Da nimmst du lieber einen Schlag von Wladimir Klitschko mitten auf die Zwölf oder auch zwei in Kauf, anstatt diese Hiobsbotschaft zu bekommen.“ Conrad ist jedenfalls „froh, dass ich die Olympischen Spiele so erleben konnten, wie ich sie auch erleben wollte. Ich hatte damals nicht ansatzweise die Vorstellung, dass Olympia mal ohne Zuschauer stattfinden könnte.“



Bei seinen ersten Spielen 2000 in Sydney zahlte sich die ganze Quälerei noch nicht aus. „Ich bin dort einmarschiert, und mich hat diese Atmosphäre zerdrückt, ich habe mich in dieser Riesenarena wie ein kleines Würmchen gefühlt“, erinnert sich der heute 44-Jährige. „Ich hatte mein Ziel aus den Augen verloren, habe zu anderen aufgeschaut – dann kann man sich vorstellen, wie ich dort abgeschnitten habe. Ich bin dort untergegangen, ich bin mehr unter der Wasseroberfläche geschwommen. Das war mein größtes sportliches Versagen. Ich war selbst schuld.“

Sportpsychologe hilft Conrad aus der Krise Und wie ging es weiter? Er hat nicht aufgegeben. „Nachdem ich meinen Frust losgeworden bin, habe ich mir gesagt: Lars, das kann es doch nicht gewesen sein!“ Er fing an, in Hannover Wirtschaftswissenschaften zu studieren. „Ich brauchte einen Ausgleich zum Leistungssport.“ Natürlich habe er auch „trainiert, trainiert, trainiert“. Und die Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen angefangen. „Ich habe mit ihm auch eine Art Drehbuch entwickelt: Ich konnte meine Zeit über 100 Meter Freistil im Jahr 2004 mit geschlossenen Augen nur im Kopf bis auf die Zehntelsekunde genau durchgehen. Ich bin dann auch bei den Olympischen Spielen geschwommen wie ein Roboter.“ Ein weiterer Punkt war die Nervosität: „Ich musste mich damals bei wichtigen Wettkämpfen vorher sogar übergeben. Das ist nicht besonders leistungsfördernd. Ich habe mit ihm an einer optimalen Aktivierung gearbeitet.“

Aus Frust auf den Golfplatz Es gab aber auch Dinge, die Conrad und sein Sportpsychologe nicht beeinflussen konnten. „Ich habe mich als Zweiter bei den deutschen Meisterschaften für einen Einzelstartplatz bei Olympia qualifiziert. Und dann wurde ich nur für die Staffel nominiert.“ Für ihn sei „da ein Riesentraum zerplatzt. Ich wollte eigentlich die Olympischen Spiele absagen, weil ich sauer und enttäuscht war, und bin nicht mehr zum Training gegangen.“ Er habe lieber Golf gespielt – „und irgendwann an Loch drei habe ich gedacht: Woran hast du eigentlich in den letzten vier Jahren gearbeitet, was hat dir dein Sportpsychologe beigebracht? Dann habe ich mir ein neues Ziel gesetzt: Ich wollte schnellster deutscher Kraulschwimmer werden.“

Was dann ja auch auf sensationelle Weise klappte. Die Situation war 2004 so, dass viele Favoriten aus Deutschland ihre Leistung nicht brachten. Conrad erzählt: „Die meisten waren frus­triert. Unsere 4x100-Meter-Lagen-Staffel war am letzten Tag der olympischen Schwimmwettkämpfe dran. Wir vier, wir wussten damals, dass wir körperlich so gut wie noch nie vorbereitet waren.“ Schlussschwimmer Conrad sicherte die Silbermedaille – er brauchte nur 47,46 Sekunden. „Mit dieser Zeit war ich nicht nur schnellster Deutscher, sondern ich war schneller als der Olympiasieger im Einzel – nur leider durfte ich das nicht schwimmen.“