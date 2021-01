Kaul, Schwanitz, Kämna & Co: So denken Deutschlands Top-Sportler über Olympia in Tokio

In sechs Monaten sollen in Tokio die Olympischen Sommerspiele eröffnet werden. Aber ist dies angesichts der weiterhin weltweit grassierenden Corona-Pandemie wirklich realistisch? Eine Frage, die natürlich auch unter Deutschlands Top-Athleten diskutiert wird. Der SPORTBUZZER hat sich bei Sebastian Kaul, Christina Schwanitz, Lennart Kämna & Co und die Sportler zu der aktuellen Situation und ihren Plänen befragt. Anzeige

Lennart Kämna (Radsportler): "Aktuell ist geplant, dass wir Sportler zwei Wochen vor den Spielen in Quarantäne müssten – das wäre mitten in der Tour de France. Wenn ich mich also entscheiden müsste, würde ich lieber die Tour fahren." Max Hartung (Fechter): "Ich habe Höhen und Tiefen im Training. Ich will in Tokio mit meiner besten Technik antreten, dafür kann ich die Zeit gut nutzen. Manchmal macht sich aber auch das Gefühl breit, dass es generell nicht vorangeht."

Christina Schwanitz (Kugelstoßerin): "Ich versuche mich schlau zu machen, weil ich mir die Frage stelle, was die Langzeitfolgen der Coronaschutz-Impfung sein können. Ich bin kein Impfgegner, habe alle möglichen Impfungen erhalten – meine Kinder auch. Aber als Sportlerin ist der Körper mein Kapital." Imke Onnen (Hochspringerin): "Ich bin glücklicherweise schon für die Olympischen Spiele qualifiziert. Es geht für mich jetzt darum, mich nach einer kleinen Verletzung wieder in Form zu bringen. Aber ich plane definitiv mit einer Austragung der Spiele. Ich bin hochfokussiert und habe das große Ziel in Tokio zu springen. Im Training ist aber viel Spontanität und Flexibilität gefragt." Niklas Kaul (Zehnkämpfer): "Ich habe kein Problem damit, mich impfen zu lassen. Das macht aber nur Sinn, wenn die Risikogruppen schon geimpft wurden. Eine Priorisierung für Sportler halte ich nur für sinnvoll, wenn keine Leben bedroht sind."